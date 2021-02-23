وقال رونالد كومان خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني: " التعاقد مع مبابي أو هالاند، سيتوقف على الرئيس الجديد للنادي، علينا التركيز الآن فى المباريات التي سنخوضها".
وعن التعادل أمام قادش، أول أمس الأحد، أوضح كومان:" مشكلتنا ليست في خلق الفرض، الأمر سيكون أسوأ بالطبع في حال غيابها، لقد امتلكنا فرص عديدة لإنهاء مباراة قادش قبل تسجيلهم هدف التعادل، لكن لم نستغلها".
وأشار:" عندما تكون في برشلونة عليك أن تفوز بكل شيئ، هذا وقت مهم وعلينا إيجاد الطاقة، فقدنا نقاط مهمة في الكامب نو، لكن أعتقد أنه بإمكاننا القتال على لقب الليجا".
ويستعد برشلونة لمواجهة إلتشي غدا، الأربعاء، في تمام الثامنة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كومان يكشف موقف برشلونة من ضم مبابي أو هالاند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.