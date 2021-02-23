كومان يكشف موقف برشلونة من ضم مبابي أو هالاند

كشف رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، موقف البلوجرانا من التعاقد مع كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أو إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق.

وقال رونالد كومان خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني: " التعاقد مع مبابي أو هالاند، سيتوقف على الرئيس الجديد للنادي، علينا التركيز الآن فى المباريات التي سنخوضها".

وعن التعادل أمام قادش، أول أمس الأحد، أوضح كومان:" مشكلتنا ليست في خلق الفرض، الأمر سيكون أسوأ بالطبع في حال غيابها، لقد امتلكنا فرص عديدة لإنهاء مباراة قادش قبل تسجيلهم هدف التعادل، لكن لم نستغلها".

وأشار:" عندما تكون في برشلونة عليك أن تفوز بكل شيئ، هذا وقت مهم وعلينا إيجاد الطاقة، فقدنا نقاط مهمة في الكامب نو، لكن أعتقد أنه بإمكاننا القتال على لقب الليجا".

ويستعد برشلونة لمواجهة إلتشي غدا، الأربعاء، في تمام الثامنة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة.