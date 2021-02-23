سيمبا التنزاني يستغل ارتفاع درجة الحرارة ويتقدم على الأهلي في الشوط الأول

أنهى فريق سيبما التنزاني الشوط الأول متقدما على ضيفه النادي الأهلي بهدف نظيف في المواجهة التي تجمع بينهما على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وشهدت الدقيقة 31 أول أهداف المباراة عن طريق اللاعب الموزمبيقي ميكيسوني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بدأت المباراة بمحاولات للضغط من جانب لاعبي سيمبا لخطف هدف مبكر أمام الأهلي مستفيدين مع عامل الأرض والجمهور وارتفاع درجة الحرارة.

وشهدت الدقيقة الخامسة أولى محاولات لاعبي سيمبا على مرمى الأهلي بعد اختراق دفاعات الأهلي، إلا أن محمد الشناوي تصدى للكرة ودافع عن مرماه ثم سقط على الأرض لتلقي العلاج.

وحاول لاعبو الأهلي الوصول إلى مرمي سيبما في الدقيقة التاسعة، بعد ركلة حرة للنادي الأهلي سددها محمود وحيد أنقذها مانولا، حارس مرمى سيمبا.

واستمرت محاولات سيمبا، وشهدت الدقيقة 15 هجمة خطيرة لسيمبا من الناحية اليمنى، مررها لاعب الفريق التنزاني بعرضية مرت من ياسر إبراهيم، إلا أن الحكم أليوم نيانت احتسب تسللا.

وشهدت الدقيقة 17 أولى محاولات الأهلي عن طريق جونيور أجايي الذي مرر الكرة خطيرة في منطقة جزاء سيمبا سددها محمود عبد المنعم "كهربا" بقوة لتمر أعلى المرمى.



وفي الدقيقة 21، سقط والتر بواليا على الأرض ثم خرج لتلقي العلاج.

وحاول لاعبو الأهلي إدراك هدف التعادل بالضغط على لاعبي سيمبا لكن بدون أي خطورة تذكر على حارس مرمى الفريق التنزاني.ويدخل الأهلي مباراته اليوم متصدرًا لجدول المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سيمبا الذي حل ثانيًا، ثم يتواجد فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث، يليه المريخ السوداني في المرتبة الرابعة.

وكان الأهلي حقق الفوز على المريخ السوداني في مباراة الجولة الأولى بنتيجة 3-0، بينما فاز سيمبا بهدف دون رد على مضيفه فيتا كلوب.

وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.

خط الوسط: أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج.

خط الهجوم: محمود كهربا، جونيور أجايي، والتر بواليا.

