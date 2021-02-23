خروج اضطراري وضربة جزاء ضائعة.. شوط أول مثير بين بترو أتلتيكو والوداد المغربي

خيم التعادل السلبي، على الشوط الأول من لقاء بترو أتلتيكو الأنجولي، والوداد المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد الشوط الأول خروج اضطراري لحارس الوداد الدولي رضا التكناوتي مصابا في الدقيقة 7 بعد اصطدامه بزميله سفيان المودن الوافد الجديد في أول ظهور له، ليخرج على نقالة ويدخل بيانيس حنين بدلًا منه.

واستكمالا للإثارة، أضاع أيوب الكعبي نجم الوداد ركلة جزاء حصل عليها فريقه في الدقيقة 36.

ويقع بترو أتلتيكو والوداد في المجموعة الثالثة بجانب كايزرشيفز، وحوريا الغيني.