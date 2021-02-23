انتهت احداث الشوط الأول لمباراة مصر المقاصة وأشمون بتقدم المقاصة بهدفين نظيفين في مباراة دور ال 32 من بطولة كأس مصر
وأحرز هدفي المقاصة مفتاح طقطق في الدقيقتين 9 و 37
ويقدم فريق مصر المقاصة نتائج مميزة هذا الموسم، حيث يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز مؤقتا برصيد 23 نقطة، خلف الزمالك المتصدر بـ 23 نقطة.
في المقابل يطمح أشمون الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة، في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على كتيبة إيهاب جلال، وإقصاء مصر المقاصة من كأس مصر.
يذكر أن الأهلي هو حامل النسخة الأخيرة من كأس مصر، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح في المباراة النهائية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1- 1.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كأس مصر.. المقاصة يتقدم بهدفين بمرمى أشمون في الشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.