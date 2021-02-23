كأس مصر.. المقاصة يتقدم بهدفين بمرمى أشمون في الشوط الأول

انتهت احداث الشوط الأول لمباراة مصر المقاصة وأشمون بتقدم المقاصة بهدفين نظيفين في مباراة دور ال 32 من بطولة كأس مصر

وأحرز هدفي المقاصة مفتاح طقطق في الدقيقتين 9 و 37

ويقدم فريق مصر المقاصة نتائج مميزة هذا الموسم، حيث يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز مؤقتا برصيد 23 نقطة، خلف الزمالك المتصدر بـ 23 نقطة.

في المقابل يطمح أشمون الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة، في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على كتيبة إيهاب جلال، وإقصاء مصر المقاصة من كأس مصر.

يذكر أن الأهلي هو حامل النسخة الأخيرة من كأس مصر، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح في المباراة النهائية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1- 1.