استعدادا لمواجهة تونجيت.. قنصل مصر في السنغال يرافق بعثة الزمالك إلى ستاد لاديور

حرص عامر مزروع القنصل المصري في السنغال، على مرافقة حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي غادرت منذ قليل فندق الإقامة متجهة إلى ستاد لاديور الذي يحتضن مواجهة الفريق أمام تونجيت السنغالي.

ويلتقي الزمالك مع تونجيت السنغالي، في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.