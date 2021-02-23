الأهلي يكتسح الطيران ويصعد لنصف نهائي كأس مصر لسيدات اليد

اكتسح الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني يحيى يوسف، نظيره الطيران بنتيجة 40 - 17، في إطار مباريات ربع نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 - 2021. انتهى الشوط الأول بتقدم "المارد الأحمر" بنتيجة 18 - 10، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني. أقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

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