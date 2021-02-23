فيتا كلوب يتقدم بهدفين مقابل هدف للمريخ في الشوط الأول بدوري أبطال أفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة المريخ السوداني وفيتا كلوب، بفوز فيتا كلوب بهدفين مقابل هدف للمريخ.

وافتتح المريخ السوداني أول أهداف المباراة بهدف لـ السماني سعد الدين في الدقيقة الـ 8 من المباراة.

وقام فريق فيتا كلوب بالضغط الشديد عقب الهدف على المريخ، حيث أحرز عبيد موكوكياني الهدف في الدقيقة الـ 28 من المباراة.

وفي الدقيقة الـ 37 من المباراة، أحرز دجوما شاباني، نجم فيتا كلوب، الهدف الثاني للفريق.

وكان نصر الدين النابي، المدير الفني لفريق المريخ السوداني، أعلن عن تشكيل الفريق في مواجهة فيتا كلوب في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: منجد النيل.

الدفاع: عبد الرحمن كرنقو، أحمد آدم، أمير كمال، أحمد موسى تمبش.

الوسط: سعيدي شونيه، ضياء الدين محجوب، السماني الصاوي.

الهجوم: ماتوكوس، وسيف تيري.

ويحتل فريق المريخ السوداني المركز الأخير بالمجموعة الأولى التي يتصدّرها الأهلي المصري بثلاث نقاط.

