قبل التوجه إلى ملعب مباراة تونجيث.. باتشيكو يلقي محاضرة أخيرة على لاعبي الزمالك

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، محاضرة فنية أخيرة للاعبين في فندق الإقامة، قبل مواجهة تونجيت السنغالي.
ويحل الفريق الأول بالنادي ضيفا على تونجيت السنغالي، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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