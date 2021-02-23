قبل التوجه إلى ملعب مباراة تونجيث.. باتشيكو يلقي محاضرة أخيرة على لاعبي الزمالك

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، محاضرة فنية أخيرة للاعبين في فندق الإقامة، قبل مواجهة تونجيت السنغالي.

ويحل الفريق الأول بالنادي ضيفا على تونجيت السنغالي، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.