وفاة لاعب أتالانتا الإيطالي بعد معاناة مع سرطان الكبد

وسائل الإعلام الإيفوارية أكدت نبأ وفاة اللاعب اليوم، متمنيةً لأسرة اللاعب الصبر في تلك المحنة.
وانتقل تا بي لصفوف أتالانتا عام 2019، قادمًا من نادي أسيك ميموزا الإيفواري، ولعب لفريق بيسكارا الإيطالي على سبيل الإعارة عام 2019.
ويستعد نادي أتالانتا لملاقاة ريال مدريد الإسباني، غدًا الأربعاء في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
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