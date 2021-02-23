حافلة الزمالك تتحرك لملعب مباراة تونجيت السنغالي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فندق الإقامة متجهة إلى ستاد لاديور الذي يستضيف مواجهة تونجيت السنغالي. ويحل فريق الزمالك ضيفا على تونجيت، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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