نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الزمالك وبونجيت مجاناً وتردد قناة مكسبي MAKSABY SPORT في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت عمليات البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الزمالك وبونجيت بشكل كبير، رغبة من جماهير القلعة البيضاء في متابعة اللقاء اليوم للتعرف على مصير الفارس الأبيض في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فجد أن الزمالك يخوض المباراة بتحديات كبيرة نتيجة للأزمة الكبيرة التي تعرض لها في الذهاب إلى السنغال، والتي استغرقت وقت طويل للغاية اقترب من 24 ساعة نتيجة لأخطاء كبيرة في شركة الطيران، وعلى الرغم من توفير النادي طائرة خاصة للاعبين إلا أنه اضطر للتواجد في مطار الجزائر أكثر من 15 ساعة.

موعد مباراة الزمالك وبونجيت السنغالي

تقام مباراة الزمالك وبونجيت السنغالي اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير في تمام الساعة السادسة مساءً، على الأراضي السنغالية، في إطار ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ونجد أن المديرالفني للزمالك جايمي باتشيكو استغل طول الرحلة في دراسة الفريق المنافس ومشاهدة مبارياته السابقة للتعرف عليه بشكل أكبر، ويغيب عن لقاء اليوم محمود الونش وحازم إمام لإصابة وسيف الجزيري نظراً لعدم تقييده إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الزمالك وبونجيت

تعتبر قناة مكسبي هي القناة المجانية التي تقوم بنقل فعاليات مباراة الزمالك وبونجيت السنغالي على شاشتها، بدون أي رسوم أو اشتراك، فقد تمكنت من الحصول على حقوق نقل جميع المباريات المحلية والدولية والعالمية بدلاً من الشاشات المشفرة التي تمنع المشاهدين من متعة متابعة فريقهم المفضل، ويمكنكم ضبط تردد القناة من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

اسم القناة: مكسبي سبورت MAKSABY SPORT.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل الترميز: 27500.

تشكيلة فريق الزمالك في مباراة اليوم

يدفع المدير الفني لنادي الزمالك جايمي باتشيكو بتشكيلة مختلفة تماماً عن التي اعتمد عليها في مباراته الأخيرة ضد الاسماعيلي، والتي تتكون من التالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

أما في الدفاع: محمود علاء، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، محمد عبد الغني.

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد.

الهجوم: أشرف بن شرقي، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

التشكيلة المتوقعة لفريق تونجيت السنغالي

حراسة المرمى: الحارس باي سيسيه.

الدفاع: مامادو سيك، الحاج عبدولاي ديوب، بابي سو، مالك ندوي.

الوسط: إبراهيما ماني، بابا ساكو، بابي نداي.

الهجوم: بول باسيني، جبريل سيلا، بايي ديوب.