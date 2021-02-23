سيمبا يحقق المفاجأة ويفوز على الأهلي للمرة الثالثة

حقق فريق سيمبا التنزاني فوزا هاما على ضيفه النادي الأهلي بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وشهدت الدقيقة 31 هدف المباراة عن طريق اللاعب الموزمبيقي ميكيسوني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. وحاول لاعبو الأهلي الضغط بقوة في بداية الشوط الثاني ولكنها كانت محاولات غير مُجدية من جانب لاعبي النادي الأهلي على مرمى سيمبا التنزاني. وشهدت الدقيقة 55 خطأ على محمود وحيد مدافع الأهلي على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بدفاعات الأهلي. وفي الدقيقة 58 أنقذ محمد الشناوي فريقه من استقبال الهدف الثاني، بعدما انطلق لاعب سيمبا وتوغل داخل منطقة الجزاء ليغلق زاوية التسديد على المنافس ويحافظ على الكرة لتخرج ركلة مرمى. وفي الدقيقة 59 أجرى بيتسو موسيماني تعديلا على تشكيل الفريق الأحمر، بنزول محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية، بدلا من والتر بواليا ومحمود كهربا. في الدقيقة 77 دفع موسيماني بمحمد شريف ومروان محسن بدلا من أكرم توفيق وجونيور أجايي لتدعيم خط هجوم الأهلي. في الدقيقة 85 خرج محمود وحيد ليحل أيمن أشرف بدلا منه. وشهدت ال\قيقة 90 محاولة خطيرة للأهلي فور نزول أيمن أشرف في الناحية اليسري الذي اخترق ومرر عرضية سددها أليو ديانج خارج المرمى. الشوط الأول بدأت المباراة بمحاولات للضغط من جانب لاعبي سيمبا لخطف هدف مبكر أمام الأهلي مستفيدين مع عامل الأرض والجمهور وارتفاع درجة الحرارة .

وشهدت الدقيقة الخامسة أول محاولات لاعبي سيمبا على مرمى الأهلي بعد اختراق دفاعات الأهلي إلا أن محمد الشناوي تصدى للكرة ودافع عن مرماه ثم سقط على الأرض لتلقي العلاج.

وحاول لاعبو الأهلي الوصول الي مرمي سيبما في الدقيقة التاسعة، بعد ركلة حرة للنادي الأهلي سددها محمود وحيد أنقذها مانولا حارس مرمى سيمبا.

واستمرت محاولات سيمبا ، وشهدت الدقيقة 15 هجمة خطيرة لسيمبا من الناحية اليمنى، مررها لاعب الفريق التنزاني بعرضية مرت من ياسر إبراهيم، إلا أن الحكم أليوم نيانت احتسب تسلل. وشهدت الدقيقة 17 أول محاولات الأهلي عن طريق جونيور أجايي الذي مرر الكرة خطيرة في منطقة جزاء سيمبا سددها محمود عبد المنعم "كهربا" بقوة لتمر أعلى المرمى. وفي الدقيقة 21، سقط والتر بواليا على الأرض ثم خرج لتلقي العلاج. وحاول لاعبو الأهلي ادراك هدف التعادل بالضغط علي لاعبي سيمبا لكن بدون أي خطورة تذكر علي حارس مرمي الفريق التنزاني.

ويدخل الأهلي مباراته اليوم متصدرًا لجدول المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سيمبا الذي حل ثانيًا، ثم يتواجد فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث يليه المريخ السوداني في المرتبة الرابعة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المريخ السوداني في مباراة الجولة الأولى بنتيجة 3-0، بينما فاز سيمبا بهدف دون رد على مضيفه فيتا كلوب.

وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.

خط الوسط: أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج.

خط الهجوم: محمود كهربا، جونيور أجايي، والتر بواليا.