كهربا يتصدر تويتر بعد خروجه من مباراة الأهلى و سيمبا التنزاني

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا بعد تبديله أمام فريق سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كهربا بيعمل ايه !! الماتشات دي عايزة النص فرصة يا جماعة" و "‏كهربا بيحقق الكوميديا باين".



وقال آخرون "‏كهربا طلعتو ليه يا موسيماني " و "‏‎وقام مطلع كهربا وبواليا لأ وكمان إيه نزل السولية وأفشة إيه ده والنبى عايز أفهم".

وأنهى فريق سيبما التنزاني الشوط الأول متقدما على ضيفه النادي الأهلي بهدف نظيف في المواجهة التي تجمع بينهما على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وشهدت الدقيقة 31 أول أهداف المباراة عن طريق اللاعب الموزمبيقي ميكيسوني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.