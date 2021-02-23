أسامة فيصل يقود الهجوم .. مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق مواجهة تونجيت السنغالي، المقرر لها بعد قليل، على ستاد لاديور، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وجاء تشكيل الفريق كالتالي:- حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" خط الدفاع : أحمد فتوح– محمود علاء – محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما - أشرف بن شرقي خط الهجوم: أسامة فيصل ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمد عواد وعبد الله جمعة وإسلام جابر وإمام عاشور وحسام عبد المجيد ومروان حمدي وحسام أشرف.

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