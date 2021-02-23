الأهلي يتراجع إلى المركز الثالث.. ترتيب المجموعة الأولى بـ دوري أبطال أفريفيا

وشهدت المجموعة الأولى خسارة الأهلي من سيمبا التنزاني بهدف دون رد، سجله لويس ميكيسوني، في المباراة التي اقيمت بينهما على الملعب الوطاني بتنزانبا.
كما واصل المريخ سقوطه بتلقي الخسارة الثانية على التوالي، بالهزيمة أمام فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 4 - 1، على ملعب.
وتراجع الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعد أن كان متصدرا لها، قبل انطلاق الجولة الثانية، بينما اعتلى سيمبا الصدارة.
وجاء ترتيب المجموعة الأولى عقب نهاية مباريات الجولة الثانية كالتالي:
1- سيمبا : 6 نقاط
2- فيتا كلوب: 3 نقاط
3- الأهلي: 3 نقاط
4- المريخ السوداني: 0 نقاط
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