مصدر فى بيراميدز يكشف حقيقة المفاوضات مع فرجاني ساسي

كشف مصدر بنادي بيراميدز أنه لا أساس من الصحة للأخبار والتقارير المتعلقة بدخول النادي في مفاوضات مع اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك للتعاقد معه بداية الموسم المقبل، مشيرا إلى أن بيراميدز واضح في تعاملاته ومفاوضاته ولا يتفاوض مع أي لاعب سرا.

ووأشار المصدر إلى أن بيراميدز لا يدخل في مفاوضات إلا من خلال منظومة ثلاثية تضم بيراميدز واللاعب والنادي الذي يمتلك عقد اللاعب نفسه، ولا يتفاوض سرا بأي حال من الأحوال مع لاعب الزمالك الكبير أو أي لاعب آخر دون علم ناديه.

أكد أن هناك بعض الوسطاء والوكلاء الذين ينشرون بعض الشائعات والأكاذيب حول دخول بيراميدز في مفاوضات مع لاعبين من أجل رفع السقف المالي والحصول على عقود بقيمة مالية أكبر، وبيراميدز برئ من تلك الأخبار المغلوطة، موضحا أنه إذا دخل بالفعل في مفاوضات مع أي لاعب سيعلن ذلك بصورة واضحة لإدارة ناديه وللرأي العام.

وأشار إلى سعي البعض لترويج هذه الأخبار المغلوطة والاشاعات لمحاولة ضرب استقرار بيراميدز والعلاقة القوية التي تجمع إدارته مع باقي الأندية المصرية.