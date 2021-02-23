ماتش للنسيان .. إبراهيم فايق يعلق على هزيمة الأهلي أمام سيمبا

علق الاعلامي إبراهيم فايق على هزيمة النادي الاهلي أمام فريق سيمبا التنزاني في إطار المباراة التي أقيمت بين الفريقين بدوري أبطال أفريقيا .



وغرد ابراهيم فايق عبر تويتر قائلا "‏‏ماتش ونتيجة وأداء للنسيان للأهلي أمام سيمبا.. البركة فى اللي جاي ومشوار إفريقيا طويل".



وحقق فريق سيمبا التنزاني فوزا هاما علي ضيفه النادي الأهلي بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتراجع الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعد أن كان متصدرا لها، قبل انطلاق الجولة الثانية، بينما اعتلى سيمبا الصدارة