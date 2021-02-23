قياس درجة حرارة لاعبي الزمالك قبل مواجهة تونجيث السنغالي

قام مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بقياس درجة حرارة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك وفقا لتطبيق الإجراءات الاحترازية. ووصلت منذ قليل، حافلة الزمالك لاستاد لاديور، استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي. ويحل فريق الزمالك ضيفا على تونجيت السنغالي، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن الجولة الثانية دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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