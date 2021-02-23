الوداد المغربي يقتنص فوزا ثمينا من ملعب بيترو أتلتيكو بدوري أبطال إفريقيا

حقق فريق الوداد المغربي فوزا صعبا على مضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وشهد الشوط الأول خروج اضطراري لحارس الوداد الدولي رضا التكناوتي مصابا في الدقيقة 7 بعد اصطدامه بزميله سفيان المودن الوافد الجديد في أول ظهور له، ليخرج على نقالة ويدخل بيانيس حنين بدلًا منه.
في الشوط الثاني، أستطاع أيوب الكعبي أن يسجل هدف المباراة الوحيد، للوداد المغربي في مرمى بيترو أتلتيكو في الدقيقة 71، بعد أن أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 36.
ويقع بترو أتلتيكو والوداد في المجموعة الثالثة بجانب كايزر تشيفز، وحوريا الغيني.
ومن المقرر، أن يلتقي الوداد بكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، الأحد المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال.
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