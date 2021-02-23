بعد هزيمة الأهلي أحمد السعدني .. سيمبا فريق كبير وهينافس على البطولة

علق الفنان أحمد السعدني على هزيمة النادي الاهلي أمام فريق سيمبا الانزاني في إطار المباراة التي أقيمت بين الفريقين بدوري أبطال أفريقيا .



وكتب احمد السعدني عبر تويتر قائلا "‏‏‏اسوأ مباريات موسيماني و سيمبا فريق كبير وهينافس عالبطوله"



وحقق فريق سيمبا التنزاني فوزا هاما علي ضيفه النادي الأهلي بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتراجع الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعد أن كان متصدرا لها، قبل انطلاق الجولة الثانية، بينما اعتلى سيمبا الصدارة