وزير الرياضة السابق يكشف سر هزيمة الأهلي أمام سيمبا

كشف خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق عن سر هزيمة فريق الأهلي أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ":"أخطر شىء أن يحاول المدير الفنى إثبات أنه هو الذى يحقق الفوز وليس الفريق".

وحقق فريق سيمبا التنزاني فوزا هاما علي ضيفه النادي الأهلي بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتراجع الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعد أن كان متصدرا لها، قبل انطلاق الجولة الثانية، بينما اعتلى سيمبا الصدارة.