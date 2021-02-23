الدوري السعودي .. القادسية يسقط في فخ التعادل مع الباطن.. وتعادل آخر بين العين وضمك

افتتح النيجيري ستانلي أوهاتشي التسجيل للقادسية في الدقيقة 17، لكن الأنجولي فابيو أبرو عادل النتيجة للباطن في الدقيقة 45.
وفي الدقيقة 73، أحرز صالح العباس الهدف الثاني للباطن، قبل أن يعادل أندريا النتيجة للقادسية في الدقيقة 75.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد القادسية للنقطة 29 في المركز الخامس، ورصيد الباطن للنقطة 24 في المركز الحادي عشر.
وفي نفس الجولة، تعادل العين مع نظيره ضمك بهف لمثلهما.
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