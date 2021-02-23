أسوأ مباراة لموسيماني .. تعليق ناري من إبراهيم سعيد على أداء الأهلي

علق ابراهيم سعيد لاعب نادي الزمالك ، علي اداء نادي الاهلي في مباراه اليوم .

وغرد ابراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " اسوء مباراه لموسيماني تشكيل خطأ وتغييرات خطأ والاهلي يستحق الهزيمه اداء متوسط وبلا روح " .

وحقق فريق سيمبا التنزاني فوزا هاما على ضيفه النادي الأهلي بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتراجع الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعد أن كان متصدرا لها، قبل انطلاق الجولة الثانية، بينما اعتلى سيمبا الصدارة.