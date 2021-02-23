أول قرار لـ بعثة الأهلي بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من منافسة سيمبا التزاني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بعد ظهر اليوم بملعب مكابا بدار السلام؛ في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.
وتواجد السفير المصري في تنزانيا وطاقم السفارة المصرية بالكامل في مقر إقامة البعثة منذ وقت مبكر اليوم؛ للتحرك مع الفريق لملعب المباراة وحضر تلك المواجهة .
واتجهت بعثة الفريق من ملعب «مكابا» الذي إلى مطار دار السلام بتنزانيا عقب نهاية المباراة مباشرة.
ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي مطار دار السلام في تنزانيا على متن طائرة خاصة في تمام الثامنة مساء اليوم، على أن تصل إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء.
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