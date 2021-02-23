الإعلان عن تفاصيل استضافة مصر لـ كأس العالم للرماية

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية تفاصيل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية التي تستضيفها مصر في الفترة ٢٢ فبراير حتى 5 مارس 2021، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم في ديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

وقال الدكتور أشرف صبحي خلال كلمته، أن مصر تسعي دائما لتنظيم كافة البطولات العالمية، على أرضها بصورة مشرفة، تعكس القوة التنظيمية الهائلة التي تتمتع بها مصر من دقة واحترافية تجعل مصر دائما محل ثقة لإقامة أي محفل دولي على أرضها.

وتابع وزير الرياضة خلال أن الدولة المصرية تولي كافة الدعم لأي حدث على أرضها، في ظل إهتمام القيادة السياسية بالرياضة خلال الفترة الأخيرة، ودعم الدولة المستمر للأحداث الرياضية.

واكد حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية ان الدول فى مختلف العالم تنظر إلى مصر نظرة مختلف فى ظل استضافتها للبطولات رغم الظروف الحالية.

واضاف حسنى خلال المؤتمر الصحفي لاعلان تفاصيل البطولة ان هناك بطولات عالم تم إلغائها فى ظل عدم قدرة الدول على استضافتها ومع ذلك مصر قادرة على ذلك

واشار إلى ان القيادة السياسية تدعم الرياضة بقوة وهو ما ظهر من خلال قدرة مصر على استضافة البطولات فمنظومة البطولات والعمل لا تكتمل الا بدعم القيادة السياسية ، مؤكدا ان البطولة لن تشهد حضورا جماهيريا فى ظل اقامتها بنادى اجتماعي مع تطبيق جزأى لنظام الكبسولة

واعلن حسنى أنه سيتم توفير رحلات سياحية للوفود المشاركة فى بطولة كأس العالم.

وكشف احمد الشيخ المدير التنفيذي للمركز القومى للرياضة، خلال المؤتمر الصحفي للبطولة ان هناك خطة طبية للوفود المشاركة ولمتابعة تنفيذ الإجراءات الطبية والصحية لضمان سلامة الجميع

واضاف انه تم توجيه دعوة لكل الجهات المعنيةلحضور المنافسات بالاضافة الى صرف دعم ٢٥٠ الف من الوزارة للاتحاد .

ويواصل المنتخب المصري للرماية استعداداته لانطلاق بطولة كأس العالم للرماية "خرطوش" اسكيت وتراب التى تنظمها مصر فى الفترة من 22 فبراير حتي 4 مارس المقبل.

وتواجد لاعبو المنتخب الوطني المصرى على ميدان نادى الصيد بالسادس من أكتوبر، لمواصلة تدريباتهم الخاصة بالبطولة، من أجل الإعداد والتدريب للبطولة العالمية.