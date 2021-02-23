هشام نصر: مؤسسات الدولة كلها ساهمت في نجاح مونديال اليد

قال المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد "الموقوف" إن الدولة المصرية حققت نجاحات في إقامة بطولة كأس العالم " مونديال اليد"، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الاحتياطات الطبية والاحترازية للحفاظ على كافة المنتخبات المشاركة .

وأضاف نصر خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن للرد على قرار إيقافه لمدة عام من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة أن كافة قيادة الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهموا في نجاح البطولة وبإشادة دول العالم .

وتابع :" اليابان تتعلم من الدولة المصرية طرق تطبيق الاجراءات الاحترازية وكيف يتم نجاح أكبر البطولات في ظل إنتشار فيروس كورونا".

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، قرر إيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة لمدة عام.