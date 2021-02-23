أول تعليق من سميبا التنزاني بعد الفوز على الأهلي

علق سيمبا التنزاني على فوزه على الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على الملعب الوطني بتنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب نادي سيمبا التنزاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي،" فيس بوك": اوه نعم نعم.. نحن في الصدارة".

وفي نفس المجموعة أيضا من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، اكتسح فيتا كلوب الكونغولي نظيره المريخ السوداني بأربعة أهداف مقابل هدف.