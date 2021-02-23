وكتب نادي سيمبا التنزاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي،" فيس بوك": اوه نعم نعم.. نحن في الصدارة".
وفي نفس المجموعة أيضا من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، اكتسح فيتا كلوب الكونغولي نظيره المريخ السوداني بأربعة أهداف مقابل هدف.
وجاء ترتيب المجموعة الأولى عقب نهاية مباريات الجولة الثانية كالتالي:
1- سيمبا : 6 نقاط
2- فيتا كلوب: 3 نقاط
3- الأهلي: 3 نقاط
4- المريخ السوداني: 0 نقاط
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من سميبا التنزاني بعد الفوز على الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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