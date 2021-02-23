هشام نصر: مؤسسات الدولة كلها ساهمت في نجاح مونديال اليد

قال المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد "الموقوف" إن الدولة المصرية حققت نجاحات في إقامة بطولة العالم رقم 27 والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الاحتياطات الطبية والاحترازية للحفاظ على كافة المنتخبات المشاركة.

وأضاف "نصر" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن للرد على قرار إيقافه لمدة عام من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة أن كافة قيادة الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهموا في نجاح البطولة وبإشادة دول العالم.

وتابع :" اليابان تتعلم من الدولة المصرية طرق تطبيق الاجراءات الاحترازية وكيف يتم نجاح أكبر البطولات في ظل إنتشار فيروس كورونا".

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، قرر إيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة لمدة عام.

وجاء قرار الدولي لليد بعد توصية من لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للعبة، عقب خروج رئيس الاتحاد المصري من الفقاعة الطبية خلال بطولة العالم رقم 27 والتي استضافتها مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي.

وكان "نصر" قد دخل الفقاعة الطبية المغلقة مع منتخب مصر أثناء بطولة العالم الأخيرة بمصر ثم خرج منها ودخلها مرة أخرى، وتكرر الموقف مرتين؛ مما أصاب المسئولين عن المسابقات بالاتحاد الدولي بالاستياء من موقف رئيس الاتحاد المصري.

وطلبت لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي توقيع عقوبة قاسية عليه باعتباره مسئولا عن نجاح البطولة ويعمل عكس مسئولياته، الأمر الذي قابله الدكتور حسن مصطفى بالرفض القاطع أثناء البطولة حتى لا يؤثر القرار على معنويات المنتخب المصري أثناء المنافسة.