إبراهيم عبد الجواد: قرارات موسيماني الخاطئة سبب هزيمة الأهلي أمام سيمبا

علق الاعلامي إبراهيم عبد الجواد على هزيمة النادي الاهلي أمام فريق سيمبا الانزاني في إطار المباراة التي أقيمت بين الفريقين بدوري أبطال أفريقيا .



وغرد ابراهيم عبد الجواد عبر تويتر قائلا "‏‏‏الاهلي خارج الخدمة ... الهزيمة واردة خاصة لو خارج ملعبك ... الفكرة في الاداء السيء والقرارات الخاطئة من موسيماني ... سيمبا منافس شرس علي قمة المجموعة ... لسه بدري و دور المجموعات طويل #الاهلي_سيمبا".



وحقق فريق سيمبا التنزاني فوزا هاما علي ضيفه النادي الأهلي بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتراجع الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعد أن كان متصدرا لها، قبل انطلاق الجولة الثانية، بينما اعتلى سيمبا الصدارة