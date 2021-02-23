الفرق الإنجليزية تقرر وضع قيود خاصة بممارسة فانتازي البريميرليج

أكدت تقارير صحفية،أن إداريي الفرق في الدوري الإنجليزي قرروا وضع قيود خاصة على لاعبيهم للعب لعبة " فانتازي الدوري الإنجليزي"

وكانت صحيفة تايمز البريطانية قد أكدت أن نادي أستون فيلا قام بمنع لاعبيه من لعب لعبة " فانتازي الدوري الإنجليزي" بعد تسبب اللعبة في اكتشاف إصابة قائد الفريق جاك جيراليش، وذلك قبل انطلاق الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة أن قيام عدد من لاعبي الفريق بإخراج جيراليش من تشكيلاتهم قبل انطلاق الجولة، قام بتداوله خبراء اللعبة التي يمارسها أكثر من 8 مليون شخص حول العالم، ومن ثم تم تداول خبر إصابة جيراليش.

وبحسب شبكة " سكاي سبورتس" فأن إداريي الفرق لن يقرروا منع لاعبيهم من ممارسة اللعبة، لكنهم سيحظروا عليهم استقدام أي لاعب في فرقهم.

جدير بالذكر أن جاك جيراليش تغيب عن الفريق أمام ليستر سيتي أمس الأحد، وهي المباراة الأولى التي يتغيب عنها هذا الموسم.