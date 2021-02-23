هشام نصر: لمصلحة من يتم إيقاف رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد

أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد "الموقوف" أنه مندهش من قرار إيقافه لمدة عام من جانب الاتحاد الدولي للعبة عقب اختراقه لقواعد الفقاعة الطبية خلال بطولة العالم رقم 27 والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالرد على قرار إيقافه لمدة عام من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة، تعجبه من قرار إيقاف رئيس الاتحاد المصري وليس شخصه بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن قرار إيقافه لمدة سنة قرار ظالم وأنه سيبدأ في الطعن على هذا القرار خلال الفترة المقبلة مع الفريق القانوني للاتحاد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، قد قرر إيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة لمدة عام.

وجاء قرار الدولي لليد بعد توصية من لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للعبة، عقب خروج رئيس الاتحاد المصري من الفقاعة الطبية خلال بطولة العالم رقم 27 والتي استضافتها مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي.

وكان “نصر” قد دخل الفقاعة الطبية المغلقة مع منتخب مصر أثناء بطولة العالم الأخيرة بمصر ثم خرج منها ودخلها مرة أخرى، وتكرر الموقف مرتين؛ مما أصاب المسئولين عن المسابقات بالاتحاد الدولي بالاستياء من موقف رئيس الاتحاد المصري.

وطلبت لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي قد أوصت بتوقيع عقوبة قاسية عليه باعتباره مسئولا عن نجاح البطولة ويعمل عكس مسئولياته، الأمر الذي قابله الدكتور حسن مصطفى بالرفض القاطع أثناء البطولة حتى لا يؤثر القرار على معنويات المنتخب المصري أثناء المنافسة.