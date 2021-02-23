الزمالك يهزم بركة السبع ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر لسيدات اليد

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك للسيدات إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على بركة السبع بنتيجة 33-11، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على صالة النادي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
ويستعد الفريق لخوض لقاء وطني منوف في الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل بالجولة الـ27 بالدوري بصالة جامعة شبين الكوم.
كما يخوض يوم السبت مواجهة أمام فريق السادس من اكتوبر بنادي الزمالك في الساعة 4 عصرا ضمن منافسات بطولة الدوري.
وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة قاسم إبراهيم استئناف التدريبات في السادسة مساء غدا في صالة النادي بدون راحة.
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