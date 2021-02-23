15 دقيقة.. ضغط من الزمالك لإحراز هدف ومحاولات على استحياء من تونجيث

البداية كانت متزنة من لاعبي الزمالك فى محاولة لتسجيل هدف مبكر وإرباك حسابات الفريق السنغالي، حتى جاءت الدقيقة السابعة لتشهد تمريرة رائعة من حمزة المثلوثي إلى أسامة فيصل سددها من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى.
ويدخل الزمالك اللقاء ممتلكًا نقطة واحدة من التعادل مع مولودية الجزائر الجزائري في الجولة الأولى على استاد القاهرة، بينما يحل تونجيث في ذيل الترتيب بدون رصيد بعد الهزيمة في اللقاء الماضي من الترجي التونسي بهدفين لهدف.
ويسعى فريق الزمالك بقيادة باتشيكو لتحقيق الفوز وطمأنة الجمهور بعد التعادل في الجولة الماضية أمام مولودية الجزائر بجانب التعثرات المتتالية في بطولة الدوري المصري الممتاز وفقدان عدد من النقاط المهمة أمام غزل المحلة وأسوان .
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