هشام نصر يتحدث عن دخوله الفقاعة الطبية خلال مونديال اليد وسبب إيقافه

كشف المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد "الموقوف" أثناء دخوله الفقاعة الطبية وخروجه أثناء مونديال اليد والتي تسببت في وقوفه من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد.
وقال نصر خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن للرد على قرار إيقافه لمدة عام من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة:" لم أخالف قواعد الفقاعة الطبية في مونديال اليد، وكان لدي دورين في البطولة رئيس الاتحاد المصري ورئيس اللجنة المنظمة وقررت دخول الفقاعة بعد إصابة علاء السيد المشرف العام على المنتخبات، ومؤمن صفا أمين الصندوق بعد إصابتهم بكورونا لذلك دخلت الفقاعة الطبية حتى تعافي مؤمن صفا وعلاء السيد".
وتابع :" فؤجئت بإبلاغي اختراق الفقاعة في موقفين بسبب تواجد رئيس بعثة الرأس الأخضر في المقصورة وتحدثت معه لإبلاغه بأنه في الفقاعة وتصافحت مع أحد أعضاء مجلس النواب، والموقف الثاني أحد سائقي الحافلات نزلنا عند المقصورة ولكن تواجدت في الملعب لنقل مكانه في المكان المخصصبالفقاعة في الاستاد ".
.وأتم:" اليابان حضرت قبل مونديال اليد بـ 10 ايام للتعلم من مصر كيفية تطبيق الفقاعة الطبية في أولمبياد طوكيو ".
وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، قرر إيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة لمدة عام.
وجاء قرار الدولي لليد بعد توصية من لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للعبة، عقب خروج رئيس الاتحاد المصري من الفقاعة الطبية خلال بطولة العالم رقم 27 والتي استضافتها مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي.
وكان "نصر" قد دخل الفقاعة الطبية المغلقة مع منتخب مصر أثناء بطولة العالم الأخيرة بمصر ثم خرج منها ودخلها مرة أخرى، وتكرر الموقف مرتين؛ مما أصاب المسئولين عن المسابقات بالاتحاد الدولي بالاستياء من موقف رئيس الاتحاد المصري.
وطلبت لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي توقيع عقوبة قاسية عليه باعتباره مسئولا عن نجاح البطولة ويعمل عكس مسئولياته، الأمر الذي قابله الدكتور حسن مصطفى بالرفض القاطع أثناء البطولة حتى لا يؤثر القرار على معنويات المنتخب المصري أثناء المنافسة.
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