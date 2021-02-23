23 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لدجلة

أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري عن قائمة الفريق التي سيواجه بها نظيره وادي دجلة يوم الخميس علي استاد الاسكندرية في المباراة المؤجلة من الاسبوع الـ13 من منافسات الدوري الممتاز.
ويغيب عن الفريق الخماسي:
خالد قمر،محمود رزق،صبري رحيل،عماد السيد،عطوة.
وجاءت القائمة كالتالي:
محمد صبحي،صبحي سليمان،عمرو خليل،السيد سالم،داميون لوي,مانجا،مروان النجار،مروان عطية،كريم يحيي،هشام صلاح،حسام عاشور،الصباحي،عبدالغني محمد،احمد حجي،عبدالسميع،احمد راشد،عمار حمدي،كريم الديب،خالد الغندور،فوزي الحناوي،رزاق سيسه،روماريو،اوكوي.
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