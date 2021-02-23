سأقاتل لاستعادة حقي .. هشام نصر: قرار إيقافي ظالم ولن أصمت

أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد "الموقوف" أن قرار إيقافه لمدة عام من جانب الاتحاد الدولي لن يمر مرور الكرام.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالرد على قرار إيقافه لمدة عام، أن قرار إيقافه يعني حرمانه من خوض الانتخابات المقبلة، وهو ما لن يسمح بحدوثه خاصة وأن مبررات قرار الإيقاف غير مقنعة.

وأوضح أنه سيجمعه لقاء اليوم بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتشاور حول الأزمة".

وتابع: "لن أترك حقي ولن أصمت على ما يحدث من جانب الاتحاد الدولي لكرة اليد".

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، قد قرر إيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة لمدة عام.

وجاء قرار الدولي لليد بعد توصية من لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للعبة، عقب خروج رئيس الاتحاد المصري من الفقاعة الطبية خلال بطولة العالم رقم 27 والتي استضافتها مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي.

وكان “نصر” قد دخل الفقاعة الطبية المغلقة مع منتخب مصر أثناء بطولة العالم الأخيرة بمصر ثم خرج منها ودخلها مرة أخرى، وتكرر الموقف مرتين؛ مما أصاب المسئولين عن المسابقات بالاتحاد الدولي بالاستياء من موقف رئيس الاتحاد المصري.

وطلبت لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي قد أوصت بتوقيع عقوبة قاسية عليه باعتباره مسئولا عن نجاح البطولة ويعمل عكس مسئولياته، الأمر الذي قابله الدكتور حسن مصطفى بالرفض القاطع أثناء البطولة حتى لا يؤثر القرار على معنويات المنتخب المصري أثناء المنافسة.