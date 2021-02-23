فريق الواسط بالخابورة يدشن هويته الجديدة

متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري:

تصوير / مراد البلوشي

دشن فريق الواسط التابع لنادي الخابورة هويته الجديدة والشعار الرسمي الجديد بملعبه تحت رعاية محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد وبحضور إدارة الفريق ، وصاحب حفل التدشين بعض الفقرات التي أقيمت وسط احترازات وقائية .. من جانبه قدم أحمد الحوسني نائب رئيس فريق الواسط الشكر لراعي المناسبة وأعطى تعريفا للشعار الجديد الذي تميز بالحداثة والبساطة وممتزجا بالأصالة والعراقة ولونه الذهبي المميز الذي يدل على اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيس الفريق في العام 1971 وتم اختياره من بين عدة تصاميم وتكون الشعار من الألوان الأساسية للفريق ورأس الخنجر نسبة لشعار ولاية الخابورة ومسمى الفريق وتاريخ التأسيس و3 أفراد يمثلون الإدارة ومنتسبي الفريق والجماهير في صورة تمثل العمل الجماعي في خدمة مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات .. يذكر إن فريق الواسط قد حقق بعض الإنجازات والألقاب وفاز بعدة مسابقات داخل الولاية وخارجها ومن الفرق التي رفدت النادي باللاعبين والمواهب في مختلف الفئات والألعاب .

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