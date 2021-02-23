تتويج نادي السلام بطلًا لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة

مسقط – العمانية: تُوج فريق نادي السلام بطلًا لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم 2021/2020 بعد فوزه في المباراة الختامية على نادي الكامل والوافي بنتيجة 3 /2 التي أقيمت بصالة مجمع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، وقد جاءت نتائج أشواط المباراة التي جرت تحت رعاية سعادة رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب

كالتالي 25 / 23 ، 22/ 25 ، 25/ 17 ، 23/ 25 ، 15/ 11 وبذلك يحافظ نادي السلام على لقبه ويفوز ببطولة الدوري ويحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية. وحلّ في مركز الوصيف نادي الكامل والوافي وحصل على الميدالية الفضية، فيما حصل نادي السيب على المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه

على صحار مساء أمس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت بنفس الصالة قبل المباراة النهائية.

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