الاتحاد الدولي يوقف رئيس الاتحاد المصري لمدة عام بسبب خرقه الفقاعة الطبية لمونديال اليد

القاهرة – أ.ف.ب: أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة المصري حسن مصطفى إيقاف مواطنه هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد لمدة عام بسبب خرقه الفقاعة الطبية لنهائيات كأس العالم في القاهرة الشهر الماضي.

وجاء قرار الدولي لليد بعد توصية من لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي عقب خروج رئيس الاتحاد المصري من الفقاعة الطبية خلال نهائيات كأس العالم في نسختها السابعة والعشرين والتي نظمتها مصر خلال الفترة من 13 الى 31 يناير الماضي وفاز منتخب الدنمارك بلقبها. واوصت لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي بتوقيع عقوبات قاسية بحق رئيس الاتحاد المصري باعتباره رئيسا للجنة المنظمة للبطولة. ورفعت لجنة المسابقات قرارها إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي في اجتماعه الأخير واتخذ القرار بالإجماع.

ونفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ما تردد بأن عقوبة ايقاف رئيس الاتحاد المصري لها علاقة باعتراض الاتحاد المصري على طاقم التحكيم النروجي الذي أدار مباراة مصر والسويد في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات التمهيدي والتي انتهت بفوز السويد 35-34، مؤكدا ان هذا الامر عار تماما من الصحة.

واوضح مصطفى في تصريح لوكالة فرانس برس ان “رئيس لجنة المسابقات ببطولة كأس العالم الالماني ديترش شبيتر كان قد لاحظ خروج رئيس الاتحاد المصري اثناء البطولة من الفقاعة الطبية عدة مرات ودعوته لعدد كبير من الاشخاص لحضور المباريات بدعوات خاصة، مخترقا بذلك البروتوكول الطبي المتفق عليه قبل انطلاق البطولة، وكاد يصدر قرارا بإيقافه اثناء البطولة وقد تدخلت لإيقاف القرار لما بعد انتهاء البطولة تجنبا لحدوث ازمة خلالها”.

واكد رئيس الاتحاد الدولي أن “هناك لائحة لبطولة العالم التي أقيمت في مصر، وهي أول بطولة للاتحاد الدولي في عهد فيروس كورونا، وبالتالي كانت هناك تحذيرات للمسؤولين بأنه في حالة اختراق الفقاعة الطبية سيتم اتخاذ قرارات صارمة”.

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