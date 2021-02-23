الجمعة القادم جولة جديدة من الإثارة في منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة اليد

مسقط – العمانية: تقام يوما الجمعة والسبت القادمين 9 مباريات ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة اليد للموسم الرياضي الجديد 2020 / 2021 بمشاركة 12 ناديًا.

وتقام في اليوم الأول 4 مباريات يلتقي فيها النصر الذي يملك 12 نقطة بالسويق ١٢ نقطة على صالة مجمع السعادة الرياضي، وعلى نفس الصالة يلتقي في الساعة السادسة مساء الاتحاد صاحب المركز الأول برصيد 22 نقطة بالشباب 15 نقطة في مباراة مهمة للطرفين وخاصة الاتحاد الذي يتطلع للفوز ومواصلة الصدارة، وعلى صالة المجمع الرياضي بصحار تقام مباراتان يلتقي فيها عند الرابعة عصرا نادي صحم المتواجد في المركز الأخير برصيد 7 نقاط بنادي الخابورة 8 نقاط في المركز قبل الأخير، وعلى نفس الصالة يلتقي في الساعة السادسة نادي عبري الذي يملك 18 نقطة بنادي صحار ولديه 13 نقطة.

وتقام في اليوم التالي 5 مباريات يلتقي خلالها في الساعة الرابعة عصرا بصالة مجمع السعادة الرياضي ظفار الذي يملك 11 نقطة بالسويق صاحب الـ12 نقطة، وعلى نفس الصالة يلتقي عند الساعة السادسة مساء نادي الاتحاد صاحب المركز الثاني بنادي النصر 12 نقطة مع نادي الشباب 15 نقطة، وعلى صالة المجمع الرياضي بصحار يلتقي عند الساعة الرابعة عصرا عبري 18 نقطة بنادي قريات 17 نقطة، وعلى نفس الصالة يلتقي عند الساعة السادسة نادي صحار 13 نقطة بنادي الخابورة 8 نقاط، وعلى صالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر يلتقي في الساعة الرابعة عصرا نادي نزوى/19/ نقطة بنادي العروبة /21/ نقطة في مباراة قوية من أجل انتزاع النقاط.

وأسفرت نتائج مباريات دوري الدرجة الثانية لكرة اليد للموسم الرياضي الجديد 2020 / 2021، والتي اقيمت يوم امس الاول عن فوز نادي العروبة على مضيفه نادي النصر بنتيجة 47/ 27 وذلك في المباراة التي اقيمت على ملعب مجمع السعادة الرياضي.وبهذه النتيجة رفع نادي العروبة رصيده إلى 21 نقطة وضعته في المركز الثاني بعد الاتحاد، وعلى نفس الملعب تمكن نادي قريات من تحقيق الفوز على نادي ظفار بنتيجة 41/ 23، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة. وفي المباراة الثالثة المقرر إقامتها في المجمع الرياضي بالرستاق تخلف نادي صحم عن مواجهة نادي عبري، وبذلك يكون عبري فائزا علي صحم بنتيجة 10/ صفر، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة.