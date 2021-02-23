26 ميدالية للاعبي الكاراتيه في البطولة الدولية بإيران

في الرياضة 23 فبراير,2021

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

حقق ابطال فريق مسقط للكاراتيه 26 ميدالية ملونة بعد مشاركتهم في البطولة الدولية للكاراتيه بايران عن بعد والتي شارك فيها 1520 لاعبا ولاعبة يمثلون 32 دولة عربية واروبية واسيوية وقد حصلت السلطنة على رصيد متميز من الميداليات عن طريق 32 لاعبا مثلوا السلطنة في منافسات البطولة بالرغم من انها البطولة الاولى من نوعها التي يشارك فيها اللاعبون عن طريق الاونلاين .

وقال المدرب علي بن محمد الرئيسي مدرب الكاراتيه وحكم اسيوي : استطاع اللاعبون واللاعبات تقديم اداء متميز في البطولة ومن مختلف الفئات العمرية فقد كانت المرة الاولى التي يشارك فيها اللاعبون في مثل هذه البطولات والتي تقام عن بعد ولكنهم استطاعوا ان يحققوا العديد من الميداليات للسلطنة فقد حصلنا على 26 ميدالية ملونة منها ميداليتان ذهبيتان والمركز الأول و15 ميدالية فضية و9 ميداليات برونزية والمركز الثالث ومن بين اللاعبين المتألقين في البطولة اليسع بن عيسى الضامري صاحب المركز الأول تحت 10 سنوات وخالد بن وليد المركز الأول تحت سن 12 سنة وليلى بنت صالح الريامية فازت بالمركز الثالث تحت سن 12 سنة وهاجر بنت صالح الريامية فازت بالمركز الثالث تحت سن10 سنوات وفاطمة عادل فازت بالمركز الثاني 12 سنة وبلقيس مظفر فازت بالمركز الثاني تحت 18 سنة وسميرة بنت صالح الطائي توجت بالمركز الثالث تحت 10 سنوات وسيف العثماني المركز الثالث تحت 40 عاما وهبة بنت صالح الريامية المركز الثالث تحت 10 سنوات وعبدالرحمن بن خالد الهدابي المركز الثاني تحت 10 سنوات .

استعداد متواصل

وأضاف الرئيسي قائلا: بالنسبة لاستعدادات الفريق للمشاركة فقد كان وفق الاحترازات الصحية الدولية قبل شهرين من تواجدنا في البطولة وتوفقنا في التسجيل والمشاركة مباشرة بالنسبة للتدريبات فقد كانت مختلفة نوعا منها كونها تحتوي على العديد من الانظمة المختصة باللعب والمنافسة عن بعد وحتى من خلال التحكيم فقد كانت مختلفة نوعا ما فقد تواجد للتحكيم في البطولة اكثر من 16 حكما لهذا كانت تسجيلات الفيديو الخاصة بكل لاعب دقيقة جدا وتتميز بالمهارة التي يمتلكها كل مشارك من خلال روح القتال والمشاركة التي يظهر من خلالها لذا الاستعداد كان في الصالة بالمركز لعدد معين من اللاعبين نظرا للظروف الراهنة وبالتالي قمنا بعملية التقييم في السلطنة للاعبين المشاركين وبعدها اختيارهم في البطولة وان شاء الله يكون هناك تتويج بالميداليات لكافة المشاركين في هذه البطولة .

بطولات قادمة

وقال الرئيسي : نظرا لجائحة كورونا سوف نستمر في المشاركات الخارجية عن طريق الاونلاين وحاليا ننتظر نتائج اللاعبين واللاعبات المشاركين في بطولة أرمينيا بألمانيا فقد شاركنا ب 16 لاعبا ولاعبة بالاضافة الى اننا سنشارك ب 3 لاعبين في بطولة سيرلانكا في مارس القادم .