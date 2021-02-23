مسقط – العمانية: يتواجد 24 لاعبًا أجنبيًّا بالأدوار النهائية لكأس جلالةِ السُّلطان للهوكي في صفوف الأندية من مصر والهند وباكستان بواقع 3 لاعبين في كل نادٍ إذ يضم أهلي سداب كلًّا من اللاعبين رحيم سيد نياز ويوسف عفان محمد وكولار جاسجيب سنج، فيما سجل نادي مجيس اللاعبين عمرو محمد ومحمد عادل زكي وحسام محمود عزت.

ويضم نادي بوشر كلا من بارديب مور وسوفجيت سينج وجاخبيريت سينج فيما سجل السيب اللاعبين مبشر علي ومحمد عتيق وابهران سوديف ، أما نادي ظفار فقد سجل في صفوفه اللاعبين محمد فيراز ومحمد منيب وتصور عباس فيما سجل النصر اللاعبين أحمد عزمتولي ومحمد السيد ادريس وارمان قريشي ، وضم صحار في صفوفه اللاعبين رزاق محمد سلمان وعمير حفيز محمد علي وأحمد محمد الجناني ،أما نادي نزوى فقد قام بضم اللاعب ناتابا ايشاندا وصفوت عبده ومصطفى منصور محمد.

وتحظى بطولة كأس جلالةِ السُّلطان باهتمام كبير من قبل الأندية المشاركة وبمتابعة متواصلة من قبل مجالس إدارات الأندية ومتابعة مستمرة لكافة المباريات وسوف تتواصل مباريات الدور الثاني للبطولة ففي المجموعة الثانية يلتقي بوشر بالنصر والسيب بظفار ويوم الخميس 25 فبراير نزوى بصحار وأهلي سداب بمجيس والجمعة 26 فبراير ظفار ببوشر والنصر بالسيب. ويصعد بعد ذلك أول وثاني كل مجموعة للعب مباريات الدور قبل النهائي، حيث سيلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى يوم الأحد 28 فبراير وسيلعب الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث والفائزان مباراة تحديد المركزين الأول والثاني يوم الاثنين أول مارس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل 24 لاعبا في الأدوار النهائية لكأس جلالته للهوكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.