قمة المملكة.. تشكيل النصر أمام الهلال في الدوري السعودي

أعلن الكرواتي آلين هورفات، المدير الفني لفريق النصر، تشكيل فريقه لمواجهة الهلال، في قمة الجولة العشرين لبطولة الدوري السعودي. وجاء تشكيل النصر كالآتي: في حراسة المرمى: براد جونز خط الدفاع:عبدالرحمن العبيد – عبدالله مادو – عبدالإله العمري – سلطان الغنام خط الوسط: بيتروس أراوخو – علي الحسن – عبدالمجيد الصليهم خط الهجوم:بيتي مارتينيز – رائد الغامدي – نور الدين أمرابط وتقام المباراة في تمام السابعة وخمس وثلاثين دقيقة بتوقيت القاهرة.

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