إصابة نجم مانشستر يونايتد السابق بمرض الخرف

ويواصل الإتحاد الدولي لكرة القدم التحقيق في ما اذا كان لهذا المرض صلة بضربات الرأس التي يعتاد عليها لاعبي كرة القدم ام لا.
وقالت أسرة الأسكتلندي، البالغ من العمر 68 عاما، في تصريحاتها للصحافة، أن التشخيص الأولي هوا "خرف وعائي" الناجم عن انخفاض تدفق الدم الى المخ في يناير الماضي.
وأضافت الأسرة، كان علينا إعلان الجميع بالأمر من منطلق المسؤلية اذا كان هذا سيرفع من مستوى الوعي ويساعد من تافدي مثل تلك الأمراض بشكل علمي في المستقبل.
وكان زميل ماكوين السابق في ليدز قد أصيب بنفس المرض العام الماضي.
أمضى لاعب الوسط معظم مسيرته في صفوف نادي ليدز قبل أن ينتقل للأولدترافورد عام 1974 مقابل 500 الف جنية استرليني، ورفع ماكوين كأس الإتحاد الإنجليزي مع الشياطين الحمر عام 1983.
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