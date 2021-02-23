شوبير عن فوز سيمبا على الأهلي: "هيتأهل مبكرا"

علق الاعلامي أحمد شوبير على أداء فريق سيمبا التنزاني أمام النادي الأهلي اليوم وتصدره المجموعة بدوري أبطال أفريقيا.



وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "توقعاتي ان يفوز سيمبا علي المريخ في المباراة القادمه ويحسم تأهله مبكرا!!".

وحقق فريق سيمبا التنزاني فوزا هاما علة ضيفه النادي الأهلي بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتراجع الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعد أن كان متصدرا لها، قبل انطلاق الجولة الثانية، بينما اعتلى سيمبا الصدارة.