الدوري السعودي.. أزارو يقود الاتفاق للفوز على الفتح 3-2

فاز الإتفاق السعودي على نادي الفتح 3/2 في مباراة مثيرة ضمن منافسات الأسبوع 20 بدوري كأس محمد بن سلمان. أقيمت المباراة على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، بمدينة الإحساء.

وافتتح التهديف، اللاعب وليد أزارو، في الدقيقة 47. ثم عادل النتيجة ميتشيل تي فريدي للفتح في الدقيقة 62.، ليسجل محمد الكويكبي الثاني للإتفاق بعدها بخمس دقائق فقط.

وعزز نعيم السلبتي التقدم بتسجيل الثالث للإتفاق في الدقيقة 79، قبل أن يسجل توفيق بوحيمد الثاني للفتح في الدقيقة 81 في محاولة

ويصعد الإتفاق بهذا الفوز، بقيادة المدرب، خالد العطوي، الى المركز الخامس برصيد 30 نقطة، بينما يستقر الفتح، بقيادة المدرب، يانبيك فيريرا، في المركز العاشر برصيد 25نقطة.

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