وائل جمعة: موسمياني مسئول عن الهزيمة أمام سيمبا

قال وائل جمعة،مدافع الأهلي السابق ، إن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يتحمل خسارة الفريق من سيمبا التنزاني ، بملعب الأخير، بالجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال وائل جمعة في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" بعد المباراة "موسيماني يتحمل خسارة الأهلي بشكل كامل وبنسبة 100%، هو المسؤول الأول عن شكل الفريق في المباراة ، لأنه افتقد المخاطرة الهجومية، ويجب أن يلعب بطريقته،قائلا : أنت خسران 1-0 وبالتالي كان يجب أن تخاطر".

وتابع"لماذا أشرك 4 لاعبين في الوسط الدفاعي، من تواجه لكي تفعل ذلك، التحفظ الزائد عن الحد سبب الخسارة، الأهلي دخل في الأجواء الهجومية في الدقائق الأخيرة".

وواصل "فقط يمكن التحدث عن معاناة حمدي فتحي ومحمد هاني بدنيًا، الأمور أصبحت أصعب على الأهلي، يجب الفوز في المباراتين المقبلتين لكي يتفادى أي سيناريو غير جيد".

واختتم وائل جمعة تصريحاته قائلًا "تلك الخسارة يمكن أن تتسبب في عودة اللاعبين من جديد لأرض الواقع بعد نشوة كأس العالم للأندية والانتصارات الأخيرة".