شاهد .. موسيماني ينفعل على منسق مباراة الأهلي وسيمبا لأول مرة

ظهر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منفعلا لول مرة منذ قدومه إلى القلعة الحمراء على منسق مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ودخل موسيماني في اشتباك مع منسق المباراة خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة بسبب الأسئلة، قبل أن يطالبه مدرب الأهلي في النهاية بالهدوء.