تكدس رهيب| مشهد كارثي لجماهير سيمبا قبل انطلاق مباراة الأهلي.. فيديو

شهدت مداخل الملعب الوطني بتنزانيا تكدسا رهيبا من قبل جماهير سيمبا، قبل انطلاق مباراة الأهلي ، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وحصل " دوت الخليج" على فيديو خاص، يظهر تكدس المئات من جماهير سيبما أمام مداخل الملعب الوطني لحضور مباراة الأهلي، مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد".

كان الكاف وافق على حضور 30 ألف مشجع لمباراة سيمبا والأهلي، رغم قرار منع حضور الجماهير في باقي مباريات دور المجموعات.

وتغلب سيمبا منذ قليل على الأهلي بهدف دون رد، سجله لويس ميكيسوني.