موسيماني يتصدر تويتر بعد هزيمة الأهلي أمام سيمبا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #موسيماني بعد هزيمة الاهلي بهدف وحيد امام فريق سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏هزيمة مستحقة لـ ‎#الأهلى من ‎#سيمبا_التنزاني عشان الباشا ‎#موسيمانى يشوف مشاكل الفريق ويحلها " و "‏دون النظر عن الحر والرطوبة والحضور الجماهيري ‎#الأهلي لم يحضر في تنزانيا .. اختيارات ‎#موسيماني في اللقاء علامة استفهام كبير وتغيراته متاخرة خسارة قد تكون مفيدة لاعادة الحسابات في بقية المشوار الافريقي ".

وقال آخرون: "‏مش بالكلام والتصريحات تحسم المباريات والبطولات يا سيد موسيماني!!! لو شايف انك لا تستطيع تقديم شئ للأهلي أو مش عارف يعني ايه الأهلي! أمشي غير مأسوف عليك!! فين شخصية الأهلي والفوز خارج الملعب يا سيد ‎#موسيماني ؟؟؟" و "‏نأسف للخسارة فى أسوأ مباراة لعبها ‎#الاهلي تحت قيادة ‎#موسيمانى".



وحقق فريق سيمبا التنزاني فوزا هاما علي ضيفه النادي الأهلي بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتراجع الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعد أن كان متصدرا لها، قبل انطلاق الجولة الثانية، بينما اعتلى سيمبا الصدارة.